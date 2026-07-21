«Политический подаркок» для Мерца

Politico: Мерц использует отставку главы фракции ХДС для укрепления своей власти Изначально уход главы ХДС в германском парламенте Шпана мог выглядеть неудачей, но Мерц воспользовался ситуацией для перестановок в кабинете министровФридрих Мерц (Фото: Christian Mang / Getty Images) Отставка главы фракции ХДС в бундестаге Йенса Шпана, который признался в использовании суррогатной матери в США, обернулась для канцлера Германии Фридриха Мерца неожиданным политическим подарком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Посол Азербайджана в России призвал Москву угодить Баку и заткнуть 96 СМИ, телеграм- и ютуб-каналов, критикующих политику его страны
- Они по-прежнему, и умирая, мечтают быть нашими палачами и надзирателями в лагерях нашего уничтожения
- В Волгограде прекратили дело против стрелявшего по дронам фермера. «Хотел защитить страну»
Свежие комментарии