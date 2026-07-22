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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родри перейдет в «Реал», считают букмекеры. Вероятность трансфера – 75%

Букмекеры оценили вероятность перехода Родри в «Реал». Сообщалось, что полузащитник «Ман Сити» мечтает перейти в мадридский клуб.

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