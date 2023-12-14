Эксперт Михайлов оценил последствия обвинений США Кубой

Гавана обвинила США в подготовке серии терактов, которые должны были произойти накануне Нового года. Кубинские правоохранители задержали группу подозреваемых, а правительство составило список лиц и компаний, стоящих за попытками дестабилизации политической обстановки в стране, сообщили «Известиям» кубинские дипломатические источники.