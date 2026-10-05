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Пятый канал

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Собянин: с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было направлено 9 994 дрона

Собянин: с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было направлено 9 994 дрона

В сторону Московского региона с 08:30 1 сентября до 08:30 5 октября летели 9994 беспилотных летательных аппарата.

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