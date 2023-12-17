Назаров оценил формат Кубка Первого канала и выступил за расширение турнира

Тренер предложил сделать две группы, а затем небольшой розыгрыш плей-офф. Советский и российский хоккеист, тренер Андрей Назаров оценил текущий формат проведения Кубка Первого канала и выступил за расширение турнира.
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