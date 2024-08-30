Бывший глава депдорхоза Югры Лебедев может стать фигурантом уголовного дела о коррупции

Бывший руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Александр Лебедев может стать фигурантом уголовного дела в рамках расследования фактов коррупции в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Арестованный экс-мэр Нового Уренгоя Воронов попросил суд согласовать ему контракт для отправки на СВО
- Врио губернатора ХМАО Кухарук избавиться от половины заместителей, чтобы обновить команду
- Силовики опубликовали видео задержания чиновников правительства ХМАО по делу о госзакупке автобусов по завышенной стоимости
Свежие комментарии