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Наталья Селезнёва: «Я не ревнивая. Я собственница» — одна любовь, один театр и пятьдесят лет рядом

Когда двадцатидвухлетнюю Наталью Селезнёву впервые увидел тридцатисемилетний Владимир Андреев, он сказал только одно: «Ты понимаешь, какие глаза! Всё, я пропал!» Снято это было на съёмках телевизионной сказки «Калиф-аист», где он играл калифа, а она — превращённую в сову принцессу.

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