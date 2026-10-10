Наталья Селезнёва: «Я не ревнивая. Я собственница» — одна любовь, один театр и пятьдесят лет рядом

Когда двадцатидвухлетнюю Наталью Селезнёву впервые увидел тридцатисемилетний Владимир Андреев, он сказал только одно: «Ты понимаешь, какие глаза! Всё, я пропал!» Снято это было на съёмках телевизионной сказки «Калиф-аист», где он играл калифа, а она — превращённую в сову принцессу.