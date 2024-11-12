Зрада в Раде: десятки депутатов хотят сложить полномочия и сбежать из Украины

В Верховной раде Украине назревает кризис из-за желания нескольких десятков депутатов сложить полномочия и сбежать из страны, сообщает Telegram-канал «Резидент».
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