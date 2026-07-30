Бывший футболист тульского «Арсенала» Банда пропал без вести

Замбийский нападающий «Лечче» Ламек Банда уже две недели не выходит на связь с итальянским клубом. По информации La Gazzetta dello Sport, после окончания срока действия контракта игрок активировал опцию продления соглашения с «Лечче» до 2027 года.
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