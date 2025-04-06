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Царьград

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Американские пошлины: кто пострадает больше — Китай или США?

Американские пошлины: кто пострадает больше — Китай или США?

Новые американские пошлины затронут Китай и США. Профессор Павел Фельдман в интервью отметил, что Китай адаптируется к изменениям, а американские потребители столкнутся с ростом цен.

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