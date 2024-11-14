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«Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

«Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Запад прекратит помогать Киеву после обещания президента страны Владимира Зеленского выплатить украинцам по тысяче гривен.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Вальцман-Порошенко завидует заработкам клоуна? Упырь хочет вернуться?
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21 час.

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