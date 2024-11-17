Орбан призвал правые партии Венгрии занять жесткую позицию по Украине

Правым партиям, одержавшим победы на выборах в 2024 году в нескольких государствах Евросоюза (ЕС), следует занять жесткую позицию против продолжения правительствами своих стран военного конфликта на Украине.
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