Иногда старые вещи рассказывают о себе больше, чем кажется на первый взгляд. Достаточно взять в руки советскую телефонную трубку, прикоснуться к выключателю в квартире бабушки или провести пальцем по ручке старой сковороды.
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