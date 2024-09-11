БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европейские внезапности

Европейские внезапности

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя, еще помните этого мужика? Смутно знакомая морда лица, не правда ли? Но стоит сказать "Марио Драги", как в голове сразу шумит и проясняется - ба, так это же бывший начальник ЕЦБ! А чего хочет, почему всплыл? Сеньор Марио - это вам не гинеколог на полставки, он профессор экономики и вообще образованный человек.

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