Европейские внезапности

ОЛЕГ ЛАВРОВ Доброе утро, Империя, еще помните этого мужика? Смутно знакомая морда лица, не правда ли? Но стоит сказать "Марио Драги", как в голове сразу шумит и проясняется - ба, так это же бывший начальник ЕЦБ! А чего хочет, почему всплыл? Сеньор Марио - это вам не гинеколог на полставки, он профессор экономики и вообще образованный человек.