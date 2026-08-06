Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 072 подписчика

Психолог Абравитова рассказала, почему опасно сдерживать слезы

Психолог Абравитова рассказала, почему опасно сдерживать слезы

Когда мы уговариваем ребенка не плакать, мы не желаем ему ничего плохого. Но, как рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова, привычка сдерживать слезы в дальнейшем может негативно сказаться на способности человека проживать стресс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии