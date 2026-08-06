Психолог Абравитова рассказала, почему опасно сдерживать слезы

Когда мы уговариваем ребенка не плакать, мы не желаем ему ничего плохого. Но, как рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова, привычка сдерживать слезы в дальнейшем может негативно сказаться на способности человека проживать стресс.
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