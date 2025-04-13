Глава РФПИ Дмитриев: cотрудничество США и РФ в космической сфере восторжествует

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети Х, что cотрудничество США и России в космической сфере восторжествует.