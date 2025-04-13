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Глава РФПИ Дмитриев: cотрудничество США и РФ в космической сфере восторжествует

Глава РФПИ Дмитриев: cотрудничество США и РФ в космической сфере восторжествует

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
ну  да  ...  это очень  важно   для народа   страны .  мы  сейчас от радости  описаемся  .
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10 час.
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