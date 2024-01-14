Может, это и не так, но каждый раз, смотря на выступление Николая Расторгуева, он мне кажется каким-то печальным.
Николаю Расторгуеву предъявили иск на 2 миллиарда рублей
Комментарии
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Михаил Бобко
Напомни, какие конкретно песни.
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1 час.
ВЧ
Виктория Чигирь
И что я только что прочитала? Коленька Расторгуев кому-то должен, но это не точно. Был хороший мальчик из простой семьи и бла-бла-бла.... Что, не о чем больше писать?
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48 мин.
Ирина Черных
Вы правы. Наверное, какая-нибудь хохлосрань щеки раздувает.
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26 мин.
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