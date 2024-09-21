Новый коронавирус ХЕС быстро распространяется, — Роспотребнадзор. Симптомами ХЕС являются лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
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