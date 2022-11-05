Босс «Ф-1» Доменикали: «В следующем году битва за титул будет идти до конца сезона»

Стефано Доменикали уверен, что в 2023 году борьба за чемпионский титул будет идти до конца сезона. В этом году Макс Ферстаппен стал победителем личного первенства за четыре гонки до конца чемпионата, а «Ред Булл» одержал досрочную победу в Кубке конструкторов за три этапа до завершения сезона, хотя еще в начале года лидерами «Ф-1» были Шарль Леклер и «Феррари».
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