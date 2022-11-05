Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Босс «Ф-1» Доменикали: «В следующем году битва за титул будет идти до конца сезона»

Стефано Доменикали уверен, что в 2023 году борьба за чемпионский титул будет идти до конца сезона.  В этом году Макс Ферстаппен стал победителем личного первенства за четыре гонки до конца чемпионата, а «Ред Булл» одержал досрочную победу в Кубке конструкторов за три этапа до завершения сезона, хотя еще в начале года лидерами «Ф-1» были Шарль Леклер и «Феррари».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх