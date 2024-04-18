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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Международную интеллектуальную игру ´Космос рядом´ провели общественные организации Бобруйска и Тольятти.

Международную интеллектуальную игру ´Космос рядом´ провели общественные организации Бобруйска и Тольятти.

Ленинская районная организация Бобруйска РОО ´Белая Русь´ и Тольяттинское отделение Всероссийского общественного движения ´Волонтеры Победы´ организовали интеллектуальное соревнование ´Космос рядом´, посвященное Дню космонавтики.

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