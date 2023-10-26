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Более 100 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS на замену MIUI. Полный список моделей

Более 100 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат HyperOS на замену MIUI. Полный список моделей

Ресурс XiaomiUI, постоянно отслеживающий выпуск новых прошивок для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, а также имеющий свои источники в отделах разработки ПО китайской компании, опубликовал перечень смартфонов, подлежащих обновлению до HyperOS.

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