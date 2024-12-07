Подтверждаются сведения о том, что наши войска отошли из села Новый Комар в районе Великой Новосёлки

По состоянию на утро 7 декабря на Южно-Донецком направлении в ДНР продолжались интенсивные бои. Подразделения ВС РФ не прекращают давить на группировку ВСУ в районе Великой Новоселки, пытаясь взять в клещи этот мощный укрепрайон противника.