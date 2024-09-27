Миссия МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели Миссия Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявила об атаках беспилотников и взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в течение прошедшей недели.
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