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Миссия МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

Миссия МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели

МАГАТЭ отчиталась об атаках беспилотников и взрывах вблизи ЗАЭС в течение недели Миссия Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) заявила об атаках беспилотников и взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в течение прошедшей недели.

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