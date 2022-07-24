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Foreign Policy: роскошь в виде НАТО более не по карману Соединенным Штатам

Foreign Policy: роскошь в виде НАТО более не по карману Соединенным Штатам

Североатлантический альянс давно перестал быть эффективным в борьбе с мировыми вызовами. В то же время содержание НАТО и обеспечение работоспособности блока обходится Соединенным Штатам весьма недешево, пишут аналитики журнала Foreign Policy.

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