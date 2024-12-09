Какая литературная героиня ближе всего вам по знаку зодиака Алёна Юрьева Если бы героини любимых книг существовали в реальной жизни, их характеры и поступки могли бы прекрасно совпасть с характеристиками знаков зодиака.
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