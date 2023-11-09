БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Финита ля халява. Не ждите краха Украины – он уже пришел

Финита ля халява. Не ждите краха Украины – он уже пришел

Андрей Ворохтич.   К хорошему привыкают быстро, а вот отвыкать приходится долго и с трудом. Глядя на то, с каким скрипом идет обсуждение американскими законодателями предложений Белого дома по ассигнованиям на Украину в будущем году, начинаешь думать, что Зеленскому и Ко скорее всего придется либо серьезно подсократить свои разросшиеся за время войны аппетиты, либо вообще стучать зубами о полку.

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