Финита ля халява. Не ждите краха Украины – он уже пришел

Андрей Ворохтич. К хорошему привыкают быстро, а вот отвыкать приходится долго и с трудом. Глядя на то, с каким скрипом идет обсуждение американскими законодателями предложений Белого дома по ассигнованиям на Украину в будущем году, начинаешь думать, что Зеленскому и Ко скорее всего придется либо серьезно подсократить свои разросшиеся за время войны аппетиты, либо вообще стучать зубами о полку.
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