Кадыров заявил: "Я считаю, что в переговорах нет никакого смысла.

Всё левобережье, плюс Одесская и Николаевская области! Правильно Рамзан, половина Киева будет у нас! Но как быть, Киев - мать городов русских! Поэтому брать надо всю Украину и вернуть наши земли у пшеков с Прибалтикой!👀👍👈😜

Надежда Белугина

Я, конечно, слабый диванный "аналитик". Если я ошибаюсь, пусть умные товарищи меня поправят и разубедят. Переговоры, на мой взгляд - это катастрофа. Пощекотали зелёненького, помогли набить карманы главным действующим лицам, на нет свели жилища Донбасса, лишили места жительства людей, обрекая их на неудобства, подпортили мост, погубили большое количество лучших людей, топчась на месте без главного результата - вот пока на каком мы этапе. Я ни в коем случае не критикую, пытаюсь осмыслить достигнутое. Противостоять таким огромным силам, конечно, гордость. Но важно заглянуть вперёд. А впереди - восстановление на годы и ожидание продолжения гадостей, потому что раненый зверь будет страшнее и будет искать возмездия. Если ещё и на переговоры пойти, то как будут выглядеть наши шахматисты, которые продумывали эти ходы? Кадыров прав. Останавливаться нельзя.