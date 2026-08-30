С 1 сентября - новые правила посещения больниц: Что меняется

С 1 сентября - новые правила посещения больниц. Главное новшество - это бесплатное место и питание для сопровождающих инвалидов I группы.
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