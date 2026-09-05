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ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины с 5 по 8 сентября

Вооружённые силы Украины (ВСУ) получили приказ соблюдать режим тишины с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября, о чём вечером 4 сентября сообщили источники «Украинской правды».

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