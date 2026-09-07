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Аргументы недели

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РФ фиксирует беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Скандинавии

РФ фиксирует беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Скандинавии

Россия фиксирует беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Скандинавии. Посол РФ в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия уже сформировала у границы с Россией артиллерийский дивизион на южнокорейских САУ К9 (дальность до 40 км, в перспективе — до 120 км), а к 2030 году планирует развернуть РСЗО с ракетами на 500 км.

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