РФ фиксирует беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Скандинавии

Россия фиксирует беспрецедентное усиление военного присутствия НАТО в Скандинавии. Посол РФ в Осло Николай Корчунов сообщил, что Норвегия уже сформировала у границы с Россией артиллерийский дивизион на южнокорейских САУ К9 (дальность до 40 км, в перспективе — до 120 км), а к 2030 году планирует развернуть РСЗО с ракетами на 500 км.