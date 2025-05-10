Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может указывать лидерам суверенных государств, как чтить и хранить истинную историческую память.
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