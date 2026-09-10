Депутат Картхайзер: ЕС и ЕК обсудят участие в переговорах с Россией по Украине

Европейские лидеры осознали необходимость возобновления диалога с Россией. Этот вопрос обсудят на площадках Евросоюза и Еврокомиссии, сообщил «Известиям» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.
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