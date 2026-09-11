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Владимирские новости

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Женщина погибла в аварии на трассе под Александровом

Женщина погибла в аварии на трассе под Александровом

В ДТП на автодороге «Колокша - Кольчугино — Александров - В. Дворики» погибла 57-летняя женщина, трое пассажиров микроавтобуса пострадали.

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