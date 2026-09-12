Украина готовится к новому раунду мирных переговоров, которые планирует провести в октябре. Об этом сообщил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Буданов (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).