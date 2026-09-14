Сайлау көннәрендә мәктәпләр һәм балалар бакчаларының ничек эшләячәген аңлаттылар

18 һәм 19 сентябрьдә Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирү үткәрелүгә бәйле рәвештә Татарстан мәктәпләренең белем бирү процессына үзгәрешләр кертелде, анда сайлау комиссияләре урнашачак, дип хәбәр итә ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым