НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайлау көннәрендә мәктәпләр һәм балалар бакчаларының ничек эшләячәген аңлаттылар

Сайлау көннәрендә мәктәпләр һәм балалар бакчаларының ничек эшләячәген аңлаттылар

18 һәм 19 сентябрьдә Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирү үткәрелүгә бәйле рәвештә Татарстан мәктәпләренең белем бирү процессына үзгәрешләр кертелде, анда сайлау комиссияләре урнашачак, дип хәбәр итә ТР Мәгариф һәм фән Министрлыгы матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым