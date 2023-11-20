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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Митчелл Миллер согласился на переход в «Ак Барс» из «Липтовски-Микулаш». Клубам осталось договориться о компенсации (Артур Хайруллин)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.  Американский игрок выступает в чемпионате Словакии за «Липтовски-Микулаш».

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