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Генштаб: ВСУ получили от Запада порядка 800 танков и свыше 30 тыс. БПЛА

Генштаб: ВСУ получили от Запада порядка 800 танков и свыше 30 тыс. БПЛА

С начала специальной военной операции Украина получила от стран Запада 800 танков и 30 тысяч дронов. Соответствующие сведения в статье для журнала «Военная мысль» приводит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

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