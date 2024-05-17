Генштаб: ВСУ получили от Запада порядка 800 танков и свыше 30 тыс. БПЛА

С начала специальной военной операции Украина получила от стран Запада 800 танков и 30 тысяч дронов. Соответствующие сведения в статье для журнала «Военная мысль» приводит начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
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