УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию фанатов в поддержку Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать шотландский футбольный клуб «Селтик» за акцию в поддержку Палестины, которую фанаты команды провели перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
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