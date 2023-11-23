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УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию фанатов в поддержку Палестины

УЕФА оштрафовал «Селтик» за акцию фанатов в поддержку Палестины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать шотландский футбольный клуб «Селтик» за акцию в поддержку Палестины, которую фанаты команды провели перед матчем Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

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