ВС РФ уничтожили позиции ВСУ у Доброполья трофейными дронами "Вампир"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожили живую силу и позиции ВСУ на добропольском направлении с помощью трофейных гексакоптеров типа "Вампир".
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