Губернатор Павел Малков обсудил развитие Касимова с Иваном Бахиловым

Павел Малков провел встречу с главой местной администрации Иваном Бахиловым. Глава региона подчеркнул, что Бахилов активно взаимодействует с муниципальным центром управления, что позволяет оперативно решать вопросы и реагировать на обращения жителей.
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