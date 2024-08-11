В США не верят в эффективность поставленных истребителей F-16 на Украине

Прибывшим на Украину F-16 придется столкнутся с сильнейшей системой ПРО ВС России, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман 11 августа в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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