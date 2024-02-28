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28 февраля 2024 года Госдума отклонила поправки по транспортному налогу для многодетных

28 февраля 2024 года Госдума отклонила поправки по транспортному налогу для многодетных

   28 февраля 2024 года Госдума отклонила поправки к транспортному налогу для многодетных семей. 28 февраля 2024 года Национальное собрание рассмотрело в первом чтении законопроект о стимулировании транспортного налога.

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