Челябинка рассказала о звезде «Шоу экстрасенсов»: «Она сама ко мне подошла»

ЧЕЛЯБИНСК, 4 января, ФедералПресс. Гибель экстрасенса Илоны Новоселовой потрясла многих. Спустя много лет ее продолжают вспоминать поклонники, которые искренне верят в способности этого медиума помогать людям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии