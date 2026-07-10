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Вучич заступился за Сталина, осадив гостя из Киева

Вучич заступился за Сталина, осадив гостя из Киева

«В Сербии абсолютным злом всегда был Гитлер, и мы вряд ли когда-нибудь согласимся с тем, что им был Сталин» Фото: Omer Messinger / Getty Images Данной фразой президент Сербии Александр Вучич осадил высокопоставленного гостя из Киева — спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

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