Вучич заступился за Сталина, осадив гостя из Киева

«В Сербии абсолютным злом всегда был Гитлер, и мы вряд ли когда-нибудь согласимся с тем, что им был Сталин» Фото: Omer Messinger / Getty Images Данной фразой президент Сербии Александр Вучич осадил высокопоставленного гостя из Киева — спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.