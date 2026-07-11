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9,25 кВт·ч и 25 лет работы: новый натрий-ионный аккумулятор выходит на рынок домов

9,25 кВт·ч и 25 лет работы: новый натрий-ионный аккумулятор выходит на рынок домов

Unigrid начала продажи Na+Casa — домашней батареи нового поколения на натрий-ионной технологииАмериканская компания Unigrid Battery начала коммерческие поставки домашних систем хранения энергии Na+Casa, созданных на основе натрий-ионных аккумуляторов.

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