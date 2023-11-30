Политолог Баар: щит НАТО над Киевом не поможет из-за превосходства РФ

Global Look Press/Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com Планы Североатлантического альянса по созданию так называемого "воздушного щита" над Украиной на зимний период не поможет из-за превосходства российской армии, сообщил чешский политолог Владимир Баар в интервью iROZHLAS.
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