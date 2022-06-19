Слово и дело

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Врач Ярцева назвала людей с тонкой кожей любимым «блюдом» комаров

Врач Ярцева назвала людей с тонкой кожей любимым «блюдом» комаров

Врач-терапевт, аллерголог Ирина Ярцева рассказала, могут ли комары кусать кого-то чаще, чем других. Медик сообщила в интервью радио Sputnik, что некоторые люди считают, что комары чаще кусают людей с первой группой крови, лишним весом или пьяных.

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