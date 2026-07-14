ЦБ, кажется, оказывается в сложном положении. 🔹Путин сегодня в Кремле на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым сказал, что ключевая ставка должна снижаться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ЦБ, кажется, оказывается в сложном положении. 🔹Путин сегодня в Кремле на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым сказал, что ключевая ставка должна снижаться.