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«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

Государство возвращает имущество, утраченное в результате сомнительных процессов Некоторые российские олигархи и западные акционеры будут вынуждены вернуть государству ту собственность, которую незаконно захватили в девяностые годы прошлого века.

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