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Царьград

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На ремонт детсада «Рябинка» в Нижнем Новгороде выделят 2 млн рублей

На ремонт детсада «Рябинка» в Нижнем Новгороде выделят 2 млн рублей

В детском саду № 23 «Рябинка» отремонтируют оба крыла здания и заменят эвакуационную лестницу; работы нужно выполнить в течение 45 дней после заключения контракта.

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